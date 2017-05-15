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15 мая 2017 г.

Каким будет лето в Башкирии

Каким будет лето в Башкирии

Оставшиеся дни мая среднее значение температуры воздуха будет составлять +12°С. По прогнозам синоптиков, ожидать от лета высоких температур не стоит.

На смену холодному маю придет июнь, но средняя температура воздуха будет составлять всего 16-18 градусов тепла. В июле она увеличится до +20°С, а в августе ожидается всего 14-18 градусов тепла, таким образом, он станет самым холодным летним месяцем.

Теги: погода в Башкирии, прогноз на лето
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