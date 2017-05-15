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15 мая 2017 г.
Определился победитель тендера на отлов бездомных собак в Уфе
Торги выиграло муниципальное предприятие «Специализированное автохозяйство по уборке города». Как сообщается на сайте госзакупок, оно получило контракт на отлов, стерилизацию и усыпление безнадзорных животных. Кроме того, в стоимость контракта, входит содержание животных (медосмотр, проведение вакцинации и стерилизации) и здания приюта, эвтаназия и утилизация трупов.
Начальная цена контракта составила 13,6 миллиона рублей. В соответствии с условиями, победителю торгов предстоит отловить до конца 2017 года 8360 бездомных собак и 2992 кошки.
«Спецавтохозяйство» предложило выполнить условия контракта за 12,035 миллиона рублей.
Стоит отметить, что отлавливать будут не только бездомных животных, но и тех, у кого есть ошейник или учетный знак.
15 Май 2017 г.
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