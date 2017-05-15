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15 мая 2017 г.

К поискам пропавшей 9-летней школьницы из Белорецка подключили экстрасенсов

К поискам пропавшей 9-летней школьницы из Белорецка подключили экстрасенсов

К помощи экстрасенсов родные Яны Перчаткиной, пропавшей 3 мая, решили обратиться, так как уже 13 дней девочку не удается найти силами волонтеров и криминалиистов. С каждым днем надежда угасает, а волонтеров в группе поиска становится все меньше.

По сообщению источника, близко знакомого с ситуацией, прогнозы экстрасенсов неутешительные. Они говорят, что Яна, скорее всего, мертва, а если и жива, то находится в ужасных условиях в сексуальном рабстве.

Люди, принимающие участие в поисках девочки, в плохие версии случившегося верить отказываются и продолжают искать. Родные Яны также не перестают верить в то, что ребенок найдется живым.

Приметы: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс.

Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Теги: пропала школьница в Белорецке, Яна Перчаткина, пропал ребенок
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