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К поискам пропавшей 9-летней школьницы из Белорецка подключили экстрасенсов
К помощи экстрасенсов родные Яны Перчаткиной, пропавшей 3 мая, решили обратиться, так как уже 13 дней девочку не удается найти силами волонтеров и криминалиистов. С каждым днем надежда угасает, а волонтеров в группе поиска становится все меньше.
По сообщению источника, близко знакомого с ситуацией, прогнозы экстрасенсов неутешительные. Они говорят, что Яна, скорее всего, мертва, а если и жива, то находится в ужасных условиях в сексуальном рабстве.
Люди, принимающие участие в поисках девочки, в плохие версии случившегося верить отказываются и продолжают искать. Родные Яны также не перестают верить в то, что ребенок найдется живым.
Приметы: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс.
Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.
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