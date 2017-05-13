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13 мая 2017 г.
Мечты сбываются: в Уфе прошел фестиваль водных фонариков
Вчера, в уфимском парке культуры и отдыха «Первомайский», во второй раз прошел фестиваль водных фонариков.
Под звуки скрипки и саксофона горожане спустили на воду бумажные лотосы и фонарики в виде куба. Первый свидетельствует о любви и отношениях, второй - о материальных благах.
Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть в группе proural Вконтакте.
Светлана Куликова, фото: Рустам Имамов
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