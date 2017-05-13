Мечты сбываются: в Уфе прошел фестиваль водных фонариков

13 мая 2017 г.

Вчера, в уфимском парке культуры и отдыха «Первомайский», во второй раз прошел фестиваль водных фонариков.

Под звуки скрипки и саксофона горожане спустили на воду бумажные лотосы и фонарики в виде куба. Первый свидетельствует о любви и отношениях, второй - о материальных благах.

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть в группе proural Вконтакте.