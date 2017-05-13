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13 мая 2017 г.

Мечты сбываются: в Уфе прошел фестиваль водных фонариков

Мечты сбываются: в Уфе прошел фестиваль водных фонариков

Вчера, в уфимском парке культуры и отдыха «Первомайский», во второй раз прошел фестиваль водных фонариков. 

Под звуки скрипки и саксофона горожане спустили на воду бумажные лотосы и  фонарики в виде куба. Первый свидетельствует о  любви и отношениях, второй - о материальных благах.

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть в группе proural Вконтакте.

Светлана Куликова, фото: Рустам Имамов
Теги: Уфа, фестиваль, культура
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