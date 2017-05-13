Все о картошке: когда сажать и как избежать борьбы с колорадским жуком

13 мая 2017 г.

Настала пора сажать картофель. Дело вроде бы не сложное – кинул корнеплод в лунку, сверху землей прикрыл и пусть растет себе до осени. Однако не все так просто. При грамотном подходе картофель из одного ведра дает десять. Поэтому, если хотите получить небывалый урожай картофеля, то следует учесть многие условия. В числе первых – это сроки посадки.

- Картофель лучше сажать в районе 15-20 мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до плюс шести-восьми градусов. А вообще сажать картошку лучше не по дате, а ориентируясь на погоду. Но стоит помнить, что сильные заморозки корнеплод не переживет, - советует агроном Азат Юсупов.

На урожайность также влияют технология посадки, качество семенного материала, размер и подготовка клубней, место посадки, применяемые удобрения.

Хотите хороший урожай картофеля – удобряйте землю. Осенью на участок, отведенный под картофель, необходимо внести калийные удобрения, весной - азотные.

- Картофель хорошо отзывается на калийные удобрения. За основу можно взять перепревший навоз или торфо-навозный компост. Также сидераты – донник, сурепица, рапс, горчица, - пояснил специалист.

Но все ваши старания будут тщетны, если вы не сумеете одолеть колорадского жука и фитофтороз.

С колорадским жуком лучше бороться, используя специальные средства. Народные в этом деле особым помощником не назовешь.

- С колорадским жуком нужно бороться на 100%, потому что коэффициент размножения высокий. Биологические методы дадут вам 80% эффективности, то оставшиеся 20% могут нанести вашему урожаю сильный урон. Ни чесночный отвар, ни полынь, ни экстракт острого перца в этом деле не помогут. Лучше приобретайте системные препараты. Разложите клубни перед посадкой, затем садовым опрыскивателем брызните на клубень, подождите пока он подсохнет, и закапывайте. Метод недаром называют системным, ведь препарат проникнет сначала в клубень, а затем в ростки. Жук, который выйдет с зимовки, отведав отравленных стеблей, погибнет. Таким образом, наносится удар по маточному поголовью. Эффективность такого метода высокая. В своем хозяйстве мы обрабатываем клубни таким же способом, а по вегетации жука уже не травим. В августе месяце он появляется, но урона уже не нанесёт.

Старинный способ посадки картофеля

- У себя, в своем личном подсобном хозяйстве мы уже на протяжении трех лет применяем интересный способ посадки картофеля. Подготовленные клубни мы не закапываем глубоко в землю, а лишь слегка прикрываем землей, а сверху укладываем сантиметров 30-40 старого сена или соломы. Используя это способ, вам не придется окучивать и пропалывать грядки от сорняков. Самое главное – не придется бороться с колорадским жуком. Они просто не выживут при таком виде растениеводства. Что касается поливки картофеля, то и здесь есть свои плюсы. В течении всего лета посадка будет влажной, если вы лишь раз, быть может два раза польете свой урожай, - рассказал proural соинвестор группы компаний «Шаймурат» Мансур Юмагулов.

На заметку

Ростки у клубней необходимо полностью прикопать в землю.

Не выращивайте картофель на одном и том же месте. Чередуйте - капусту, фасоль, лук, чеснок, огурцы, редис.

Если вы посадили картофель, а синоптики прогнозируют заморозки, то не отчаивайтесь - укрывайте вашу рассаду.

Урожайности картофеля может подсобить обычная рыба. Просто между посадками закопайте по рыбке, она насытит почву фосфором.

Свежеразрезанные клубни картофеля сажают в прогретую почву. В холодной они могут загнить.