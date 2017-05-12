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12 мая 2017 г.

В Башкирии клещи покусали более тысячи человек

В Башкирии клещи покусали более тысячи человек

Это в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

В республике проводится комплекс мероприятий по уничтожению клещей. Всего предстоит обработать более 3,7 тысячи га. По состоянию на 10 мая, работы выполнены на площади 250 га.

Используемый препарат  не представляет опасности для людей и животных.

Светлана Куликова
Теги: Роспотребнадзор, клещи, Башкирия
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