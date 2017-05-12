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12 мая 2017 г.
Два проекта Башкирского госуниверситета выиграли гранты Минобрнауки России
Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки инноваций в области развития и мониторинга системы образования. В число победителей вошли два проекта, разработанные сотрудниками Башкирского государственного университета.
Речь идет о разработке комплексной программы адаптации и интеграции детей новых соотечественников в образовательную среду поликультурного региона и об организации естественнонаучных сезонных школ для мотивированных детей (Каникулы в БашГУ). Общая сумма грантов оценивается в 2, 9 млн. рублей.
Светлана Куликова
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