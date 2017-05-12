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12 мая 2017 г.

Два проекта Башкирского госуниверситета выиграли гранты Минобрнауки России

Два проекта Башкирского госуниверситета выиграли гранты Минобрнауки России

Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки  инноваций в области развития и мониторинга системы образования. В число победителей вошли два проекта, разработанные сотрудниками Башкирского государственного университета. 

Речь идет о разработке комплексной программы адаптации и интеграции детей новых соотечественников в образовательную среду поликультурного региона  и  об организации естественнонаучных сезонных школ для мотивированных детей (Каникулы в БашГУ). Общая сумма грантов оценивается в  2, 9 млн. рублей.

Светлана Куликова
Теги: гранты, БГУ, Уфа, Башкирия, инновации, образование
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