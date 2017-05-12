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12 мая 2017 г.

В Уфе обновят сквер по улице Революционной

В Уфе обновят сквер по улице Революционной

В Уфе продолжается благоустройство парков и скверов. На очереди - реконструкция сквера по улице Революционной, расположенного между улицами Цюрупы и Ленина. Работы начнутся 25 мая. 

В планах заменить  покрытия дорожной части и тротуара, установить новое освещение, скамейки, скульптуры. Рабочие уложат рулонный газон и высадят  50 крупномеров.

Прогуляться по обновленному скверу уфимцы смогут в начале июля. 

Светлана Куликова
Теги: скверы и парки Уфы, благоустройство, Уфа
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