КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,1640
|EUR
|62,0915
|GBP
|73,5358
курс ЦБ РФ на 13 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+15°
вечер +13°, ночь +4°, утро +7°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
12 мая 2017 г.
В Уфе обновят сквер по улице Революционной
В Уфе продолжается благоустройство парков и скверов. На очереди - реконструкция сквера по улице Революционной, расположенного между улицами Цюрупы и Ленина. Работы начнутся 25 мая.
В планах заменить покрытия дорожной части и тротуара, установить новое освещение, скамейки, скульптуры. Рабочие уложат рулонный газон и высадят 50 крупномеров.
Прогуляться по обновленному скверу уфимцы смогут в начале июля.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.