В Уфе обновят сквер по улице Революционной

12 мая 2017 г.

В Уфе продолжается благоустройство парков и скверов. На очереди - реконструкция сквера по улице Революционной, расположенного между улицами Цюрупы и Ленина. Работы начнутся 25 мая.

В планах заменить покрытия дорожной части и тротуара, установить новое освещение, скамейки, скульптуры. Рабочие уложат рулонный газон и высадят 50 крупномеров.

Прогуляться по обновленному скверу уфимцы смогут в начале июля.