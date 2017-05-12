Чиновник из Башкирии незаконно выписывал себе премии

12 мая 2017 г.

Бывший замглавы администрации Абзелиловского района решил повысить авторитет перед сотрудниками. В результате стал фигурантом уголовного дела.

Бывший замглавы администрации Абзелиловского района подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Рауф Манапов причинила бюджету ущерб в размере 560 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в 2014 году чиновник выписал себе и 14 подчиненным премии на общую сумму 560 тысяч рублей. Манапов вину в совершении преступления признал и полностью возместил причиненный ущерб. Дело направлено в суд. Своими противозаконными действиями чиновник рассчитывал повысить свой авторитет перед сотрудниками.