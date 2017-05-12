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12 мая 2017 г.

Чиновник из Башкирии незаконно выписывал себе премии

Чиновник из Башкирии незаконно выписывал себе премии

Бывший замглавы администрации Абзелиловского района решил повысить авторитет перед сотрудниками. В результате стал фигурантом уголовного дела.

Бывший замглавы администрации Абзелиловского района подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Рауф Манапов причинила бюджету ущерб в размере 560 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в 2014 году чиновник выписал себе и 14 подчиненным премии  на общую сумму 560 тысяч рублей. Манапов вину в совершении преступления признал и  полностью возместил причиненный ущерб.  Дело направлено в суд. Своими противозаконными действиями чиновник рассчитывал повысить свой авторитет перед сотрудниками.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, чиновники, уголовное дело
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