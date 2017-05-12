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12 мая 2017 г.

Отчима пропавшей школьницы из Белорецка выпустили из-под стражи

Отчима пропавшей школьницы из Белорецка выпустили из-под стражи

Прошло уже 10 дней с момента исчезновения 9-летней Яны Перчаткиной. Несмотря на усилия волонтеров-поисковиков, МЧС и криминалистов, найти девочку до сих пор не удалось.

Сегодня стало известно, что 35-летнего Виталия Бурулева – отчима Яны отпустили из под стражи. По информации из социальных сетей, родственники мужчины говорили, что задерживали его за неоплаченные штрафы.

Правоохранители взяли у Виталия анализ ДНК, проверили мобильный телефон и отпустили, так как не нашли никакой связи с исчезновением ребенка.

Тем не менее, пользователи соцсетей продолжают выдвигать версии исчезновения девочки, связанные с причастностью отчима к этому. Тем, кто заходил на страничку Виталия в ВК, они кажутся правдоподобными из-за того, что мужчина был подписан на интимные сообщества.

Напомним, что заявление о пропаже 9-летней Яны Перчаткиной поступило в Отдел МВД России по Белорецкому району вечером 3 мая. Весь личный состав был поднят для розыска ребенка.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы белые длиною по пояс.

Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Теги: Яна Перчаткина, исчезновение школьницы из Белорецка
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