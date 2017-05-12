Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест

12 мая 2017 г.

Башкирское озеро Аслыкуль вошло в первую десятку самых популярных озер у туристов.

Живописное место расположилось на седьмой строчке. В тройке лидеров - Байкал, Онежское, Ладожское озера. Данные предоставлены аналитическим агентством ТурСтат.

В прошлом году Аслыкуль занимал восьмое место.