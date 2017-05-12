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12 мая 2017 г.

Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест

Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест

Башкирское озеро Аслыкуль вошло в первую десятку самых популярных озер у туристов.

Живописное место расположилось на седьмой строчке. В тройке лидеров - Байкал,  Онежское, Ладожское озера. Данные предоставлены аналитическим агентством ТурСтат.

В прошлом году Аслыкуль занимал восьмое место.

Светлана Куликова
Теги: туризм, рейтинги, Аслыкуль
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