КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,1640
|EUR
|62,0915
|GBP
|73,5358
курс ЦБ РФ на 13 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+12°
вечер +14°, ночь +5°, утро +7°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
12 мая 2017 г.
Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест
Башкирское озеро Аслыкуль вошло в первую десятку самых популярных озер у туристов.
Живописное место расположилось на седьмой строчке. В тройке лидеров - Байкал, Онежское, Ладожское озера. Данные предоставлены аналитическим агентством ТурСтат.
В прошлом году Аслыкуль занимал восьмое место.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
12 Май 2017 г.