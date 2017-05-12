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12 мая 2017 г.
Жители Башкирии, пострадавшие в результате паводка, могут рассчитывать на гуманитарную помощь
«Российский Красный Крест» по Башкортостану оказывает пострадавшим от паводка гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов, постельных принадлежностей.
Получить ее можно, приехав в офис «Красного Креста» в Уфе по адресу: ул. К. Маркса, 53. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую факт подтопления жилья, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Телефон для справок: 251-64-11.
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