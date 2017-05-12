﻿
Главная / Общество /
12 мая 2017 г.

Жители Башкирии, пострадавшие в результате паводка, могут рассчитывать на гуманитарную помощь

Жители Башкирии, пострадавшие в результате паводка, могут рассчитывать на гуманитарную помощь

«Российский Красный Крест» по Башкортостану оказывает пострадавшим от паводка гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов, постельных принадлежностей.

Получить ее можно, приехав в офис «Красного Креста» в Уфе по адресу: ул. К. Маркса, 53. С собой  необходимо взять документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую факт подтопления жилья, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Телефон для справок: 251-64-11.

Теги: половодье, паводок 2017, гуманитарная помощь
50 Оценить новость:  0  0
Отправить
Отчима пропавшей школьницы из Белорецка выпустили из-под стражи
12 Май 2017 г.
Отчима пропавшей школьницы из Белорецка выпустили из-под стражи
Яндекс изучил, на что жители Башкирии тратили деньги в майские праздники
12 Май 2017 г.
Яндекс изучил, на что жители Башкирии тратили деньги в майские праздники
В Башкирии не будут продавать алкоголь
12 Май 2017 г.
В Башкирии не будут продавать алкоголь
В столице Башкирии пройдет третий Уфимский международный марафон
12 Май 2017 г.
В столице Башкирии пройдет третий Уфимский международный марафон
Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест
12 Май 2017 г.
Озеро Аслыкуль вошло в топ-10 любимых туристических мест
«Край дороги обваливается и, того гляди, сшибет машина»: жители Мелеуза просят о помощи
12 Май 2017 г.
«Край дороги обваливается и, того гляди, сшибет машина»: жители Мелеуза просят о помощи
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]