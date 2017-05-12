Яндекс изучил, на что жители Башкирии тратили деньги в майские праздники

12 мая 2017 г.

Яндекс.Деньги изучили онлайн-платежи жителей Приволжского федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Самары, Перми и других городов региона.

Похоже, в начале мая многие жители ПФО отправились в путешествие — в другой город или страну. Большинство туристов купили билеты на самолёты ещё до праздников — пик таких платежей пришёлся на первые числа апреля. В эти дни расходы путешественников на авиабилеты в целом выросли примерно на 30% по сравнению с началом мая. Средний чек составил 9900 рублей.

Те, кто предпочёл провести праздники дома, тоже не скучали. В первые дни мая траты жителей ПФО на билеты в кино, театры, музеи и на концерты увеличились в 2,4 раза по сравнению с началом апреля. В среднем за раз люди платили за культурные развлечения 740 рублей. Любители поесть активно заказывали еду на дом — здесь расходы покупателей выросли в 3,3 раза. За один заказ они в среднем платили 830 рублей.

Развлекаясь, люди не забывали готовиться к дачному сезону. В начале мая их траты на товары для дома и дачи увеличились в 1,8 раза по сравнению с таким же периодом месяцем ранее. Средний чек составил 1720 рублей. Чаще всего жители ПФО покупали аксессуары для полива, садовую мебель, технику, инструменты и бассейны.

В майские праздники люди вовсю готовились и к летнему сезону активного отдыха — их расходы на товары для спорта и туризма выросли в 2,8 раза по сравнению с началом апреля. В среднем за раз покупатели платили за такие товары 5850 рублей — в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее. Повышенным спросом пользовались ролики, велосипеды и самокаты.

В исследовании учитывались платежи жителей ПФО c 1 по 9 мая и за такой же период в апреле на сайтах, которые принимают оплату через Яндекс.Кассу. Сегодня к ней подключено больше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру.