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12 мая 2017 г.

В столице Башкирии пройдет третий Уфимский международный марафон

В столице Башкирии пройдет третий Уфимский международный марафон

17 сентября 2017 года по инициативе члена Генерального совета «Деловой России» Дениса Назарова в Уфе состоится третий Уфимский международный марафон.

Более 5000 спортсменов встретятся на стадионе «Динамо» для того, чтобы преодолеть 4 дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и детский (семейный) забег (не более 5 км) по исторической части города Уфы. Дистанции проходят вдоль главных достопримечательностей столицы: памятника Салавата Юлаева, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму. 

Бег – это отличная возможность посмотреть города с необычной стороны. Владивосток и Алтай, Суздаль и Сочи, Псков и Уфа, Нижний Новгород и Екатеринбург – вся Россия бежит!

Уфимский Международный Марафон 2017 г. ждет спортсменов не только со всей республики, но и страны и даже мира. Для бегунов организованы максимально комфортные условия: теплые раздевалки, камеры хранения, современная система чипирования с точностью результата до 0,1 секунды, горячий чай, «полевая кухня». Каждый участник получит спортивную футболку, медаль на финише с уникальным дизайном, сумку для вещей, сертификаты на подарки от партнеров и многое другое.

Регистрация на забег доступна по ссылке, чтобы стать участником, достаточно авторизоваться и заполнить онлайн-форму, а также предъявить справку перед стартом. Взнос за участие – от 800 рублей. Официальный сайт ufamarathon.ru.

Дата и место проведения мероприятия: 17 сентября 2017 года, г. Уфа, стадион «Динамо».

Теги: Уфимский Марафон, бег, хочу начать бегать
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