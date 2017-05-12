В Башкирии не будут продавать алкоголь

12 мая 2017 г.

25 мая, то есть в день последнего звонка, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В декабре 2016 года в законе «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Башкирии появились соответствующие поправки, которые уже вступили в силу.

Нарушителей данного закона будут штрафовать, должностные лица – до 10 тысяч рублей, а юридические – до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.