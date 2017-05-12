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12 мая 2017 г.

В Башкирии не будут продавать алкоголь

В Башкирии не будут продавать алкоголь

25 мая, то есть в день последнего звонка, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили  в республиканской прокуратуре.

В декабре 2016 года в законе «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Башкирии появились соответствующие поправки, которые уже вступили в силу.

Нарушителей данного закона будут штрафовать, должностные лица – до 10 тысяч рублей, а юридические – до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Теги: продажа алкоголя в Башкирии, запрет на продажу алкоголя, штраф
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