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12 мая 2017 г.

В Уфе закрыли движение транспорта по улице Бессоновой

В Уфе закрыли движение транспорта по улице Бессоновой

В Уфе ведутся работы по благоустройству улицы Бессоновой, в связи с чем на одном из ее участков перекрыта одна полоса.

В пресс-службе администрации пояснили, на время работ по удалению старого слоя асфальтобетонного покрытия будет перекрыта половина проезжей части. Когда рабочие приступят к  укладке нового покрытия, то  улицу полностью закроют для автотранспорта.

Ремонт выполняется в рамках проекта «Безопасные дороги» и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.

Работы завершатся 1 октября. 

Светлана Куликова
Теги: ремонтные работы, дороги, Уфа, водителям на заметку
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