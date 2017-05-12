В Уфе закрыли движение транспорта по улице Бессоновой

12 мая 2017 г.

В Уфе ведутся работы по благоустройству улицы Бессоновой, в связи с чем на одном из ее участков перекрыта одна полоса.

В пресс-службе администрации пояснили, на время работ по удалению старого слоя асфальтобетонного покрытия будет перекрыта половина проезжей части. Когда рабочие приступят к укладке нового покрытия, то улицу полностью закроют для автотранспорта.

Ремонт выполняется в рамках проекта «Безопасные дороги» и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.

Работы завершатся 1 октября.