«Край дороги обваливается и того гляди, сшибет машина»: жители Мелеуза просят о помощи

12 мая 2017 г.

Жительница Мелеуза А.Байрамгулова от лица людей, проживающих в домах на улицах пл. Элеватора, Булякова, Валиди, Сельскохозяйственной, Аксакова обратилась в властям республики с просьбой о помощи.

По словам женщины, переход от асфальтированной дороги ведущей на Элеватор до асфальта после железнодорожного переезда весь в грязи.

- По весне и осени просто беда - ноги «тонут», детская обувь вся в грязи, и в таком виде дети приходят в школу, коляски тонут в грязи. Проход уже сколько лет не обустроен, деревянный мостик сгнил, остался бетонный, но ни поручней, ни ограждений на нем нет, зимой при буранах заносило, что края не было видать и люди падали в яму под мостом, - пишет А.Байрамгулова.

Мелеузовцы просят принять меры и засыпать неасфальтированную территорию хотя бы галькой.

- Не у всех есть машины. Дети, идущие со школы приходят домой как «поросята», в сторону Тугайлов край дороги через перекрытия речки, ведущий в поселок, весь обваливается и того и гляди, что сшибет машина, - продолжает А.Байрамгулова.

Кроме того, женщина добавляет, что выезд из Тугайлов-1 загородили торговцы арбузами и дынями, создающие множество опасных ситуаций летом и осенью. Отходы от гниющих арбузов и дынь оказываются на зеленой зоне перед посадкой берез, летом в этой зоне много мух, а сами торговцы мусор не убирают.