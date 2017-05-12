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12 мая 2017 г.

В Уфе строительство ведется на 200 площадках города

В Уфе строительство ведется на 200 площадках города

В Уфе усилили контроль за содержанием строительных площадок. Об этом информирует пресс-служба городской мэрии.

На объектах строительства проводятся проверки. На нерадивых застройщиков составляются протоколы за нарушение правил благоустройства, протоколы за отсутствие дорожных знаков, плохую организацию дорожного движения.

Напомним, на одной из оперативок глава Уфы Ирек Ялалов потребовал усилить контроль за соблюдением норм содержания строительных площадок, вплоть до отзыва разрешения на строительство.

-Если инвесторы, строители, заказчики не в силах выполнить наши требования по обеспечению чистоты и порядка на строительных площадках и прилегающих выездах, то вопрос будет стоять остро, вплоть до закрытия строительства объектов. Другого просто не дано, - сказал Ялалов.

Территория строительства должна быть ограждена. На стройке должен находиться информационный щит, бункер накопитель, пункт мойки колес.

На сегодняшний день на территории города зафиксировано около 200 стройплощадок.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, строительство, Ирек Ялалов, мэр Уфы
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