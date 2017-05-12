На опасных участках дорог в Уфе установят 16 камер фотовидеофиксации

12 мая 2017 г.

Установка камер будет проведена в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

- На данные мероприятия выделено 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Камеры появятся на очагах концентрации ДТП. Кроме того, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» за счет федеральных и республиканских средств в Уфе будет отремонтировано 29 улиц и ликвидировано 20 мест концентрации ДТП,установлены пешеходные ограждения, обновлены светофоры и дорожных знаки, - сообщили в пресс-службе Госкомтранса РБ.