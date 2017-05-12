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12 мая 2017 г.

На опасных участках дорог в Уфе установят 16 камер фотовидеофиксации

На опасных участках дорог в Уфе установят 16 камер фотовидеофиксации

Установка камер будет проведена в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

- На данные мероприятия выделено 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Камеры появятся на очагах концентрации ДТП. Кроме того, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» за счет федеральных и республиканских средств в Уфе будет отремонтировано 29 улиц и ликвидировано 20 мест концентрации ДТП,установлены пешеходные ограждения, обновлены светофоры и дорожных знаки, - сообщили в пресс-службе Госкомтранса РБ.

 

Теги: камеры фотовидеофиксации
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