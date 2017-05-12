КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,1161
|EUR
|62,1595
|GBP
|73,8968
курс ЦБ РФ на 12 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+9°
день +15°, вечер +14°, ночь +5°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
12 мая 2017 г.
На опасных участках дорог в Уфе установят 16 камер фотовидеофиксации
Установка камер будет проведена в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
- На данные мероприятия выделено 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Камеры появятся на очагах концентрации ДТП. Кроме того, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» за счет федеральных и республиканских средств в Уфе будет отремонтировано 29 улиц и ликвидировано 20 мест концентрации ДТП,установлены пешеходные ограждения, обновлены светофоры и дорожных знаки, - сообщили в пресс-службе Госкомтранса РБ.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.