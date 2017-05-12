Бывшего замглавы администрации крупного башкирского города осудили за халатность

12 мая 2017 г.

Суд признал 59-летнего Виктора Янкина, который является бывшим заместителем главы администрации Ишимбая, виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В мае 2015 года 15-летняя девочка упала с неисправных качелей в центральном парке. С переломом черепа и другими тяжелыми травмами она была госпитализирована в больницу.

Согласно заключению эксперта качели не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, находились в аварийном состоянии и не подлежали эксплуатации, а Янкин не принял мер к ограничению доступа к неисправному оборудованию и не обеспечил его ремонт или демонтаж, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Вину свою подсудимый не признал, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.