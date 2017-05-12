В Башкирии обнаружено 12 тонн мяса индейки зараженного серьезным вирусом

12 мая 2017 г.

В Управлении ветеринарии республики сообщили об обнаружении крупнейшей в этом году партии зараженного птичьим гриппом мяса индейки. Известно, что продукт был завезен в республику из Ростовской области и был произведен компанией «Евродон».

Также эта партия мяса была в Татарии, Удмуртии и Чувашии.

- Мы получили из Москвы срочное сообщение о том, что в птицекомплексе «Евродон» Ростовской области обнаружен грипп птиц, идет процесс уничтожения всего поголовья индейки. Было поручено провести обследование, не поступала ли продукция из этой компании в нашу республику, — рассказал агентству «Башинформ» начальник Управления ветеринарии республики Вакил Буранбаев. – В ходе мониторинга мы выявили три торговые компании, в которые поступило замороженное мясо индейки, произведенное в ООО «Евродон». Провели исследование мяса и действительно обнаружили в нем вирус гриппа птиц. Все мясо арестовано, опломбировано. Сейчас решается вопрос, как его уничтожить».

По словам специалиста, сейчас ветеринарные врачи по всей республике ищут продукцию этой компании.

- Не могу сказать, что 12 тонн найденного нами мяса индейки – это окончательная цифра. Во все районы мы задачу поставили, ищем. Пока нашли 12 тонн, — добавил Вакил.

Птичий грипп относится к подтипу вирусов А H5N1. Чаще всего этот вирус поражает только птиц, сначала затрагивая одну популяцию, а затем и другие виды птиц. Человек заражается от птиц редко, но в 60% больные умирают. Эпидемия птичьего гриппа была вызвана мутировавшим вирусом. Чаще всего болеют птичьим гриппом водоплавные птицы – утки и гуси. Заболевание особенно опасно во время перелета птиц, так как они заражают им домашних птиц. Этот штамм гриппа очень опасен, так как постоянно мутирует, что не дает нашему иммунитету к нему приспособиться. Кроме того птичий грипп имеет большую вирулентность (способность заражать организм хозяина). Массовая гибель птицы всегда является фактором риска, так как неизвестно сможет ли вирус заразить человека. И когда этот вирус начнет переходить от человека к человеку.