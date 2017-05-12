Подробная погода в Башкирии на выходные

12 мая 2017 г.

Согласно данным синоптиков Башгидромета в республике на выходных ожидается прохладная температура воздуха, в ночное время с отрицательными значениями.

13 мая, в субботу местами небольшой кратковременный дождь, ночью по западу до умеренного. Ветер западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, на почве местами заморозки 0,-2°, днем 10-15°.

14 мая, в воскресенье, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2,+3°, на почве местами заморозки 0,-5°, днем 9-14°.