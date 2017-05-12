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12 мая 2017 г.
Подробная погода в Башкирии на выходные
Согласно данным синоптиков Башгидромета в республике на выходных ожидается прохладная температура воздуха, в ночное время с отрицательными значениями.
13 мая, в субботу местами небольшой кратковременный дождь, ночью по западу до умеренного. Ветер западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, на почве местами заморозки 0,-2°, днем 10-15°.
14 мая, в воскресенье, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2,+3°, на почве местами заморозки 0,-5°, днем 9-14°.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.