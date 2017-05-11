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11 мая 2017 г.
Сити-менеджер Уфы рассказал, с чего начинается его утро
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал, что каждое его утро начинается с докладов специальных служб о ситуации в городе. Первая информация поступает на электронную почту в 7 утра. Об этом он заявил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.
Сити-менеджер признался, что «работа администрации города осуществляется планово, в соответствии с утвержденными муниципальными программами».
- Что касается оперативного экстренного вмешательства, то приведу пару цифр. В течение года происходит 5,5 тысяч инцидентов, которые требует вмешательства мэра. По ним по всем приходится принимать решения. Из них более полутора тысяч – это резонансные дела, которые становятся достоянием СМИ, социальных сетей, - пояснил Ирек Ялалов.
Светлана Куликова
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