Сити-менеджер Уфы рассказал, с чего начинается его утро

11 мая 2017 г.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал, что каждое его утро начинается с докладов специальных служб о ситуации в городе. Первая информация поступает на электронную почту в 7 утра. Об этом он заявил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.

Сити-менеджер признался, что «работа администрации города осуществляется планово, в соответствии с утвержденными муниципальными программами».

- Что касается оперативного экстренного вмешательства, то приведу пару цифр. В течение года происходит 5,5 тысяч инцидентов, которые требует вмешательства мэра. По ним по всем приходится принимать решения. Из них более полутора тысяч – это резонансные дела, которые становятся достоянием СМИ, социальных сетей, - пояснил Ирек Ялалов.