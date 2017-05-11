Ирек Ялалов прокомментировал самовольные захваты территорий для парковки в Уфе

11 мая 2017 г.

В ходе прямой линии в Facebook уфимец Сергей Шапкин обратился к мэру с вопросом о проблеме захвата территории для парковки автомобиля с помощью проволоки, цепей, что ограничивает проход для граждан. Даже привел конкретный пример - подобная ситуация происходит ул. Софьи Перовской, 23, участок перед жилым домом перекрывается цепями.

- Это происходит во многих российских городах. К сожалению, во дворах работает право сильного, и неоднократно фиксируются такие случаи, когда огораживается общедомовая территория, ставятся искусственные сооружения, цепи натягиваются...которые позволяют перекрыть парковочное место другим горожанам. Это все незаконно, и такие решения должны приниматься на общем собрании жильцов дома, соответствующе оформляться, - сказал Ирек Ялалов.

По словам мэра, решается эта проблема достаточно просто - приходят работники управляющей компании, сотрудники центра общественной безопасности из администрации конкретного района, и все это срезается специальными инструментами.

- Надеюсь, со временем появятся нормативно-правовые акты, которые напрямую будут запрещать такие действия, - отметил Ирек Ялалов.

Мэр заявил, что после стрима даст соответствующие указания, и со сложившейся ситуацией возле ул. Софьи Перовской будут разбираться.