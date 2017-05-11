Мэр Уфы признался, что у него практически нет времени на отдых

11 мая 2017 г.

В ходе прямой линии в Facebook сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов рассказал, что как только у него выпадает минутка отдыха, он старается ее провести с семьей.

Градоначальник также признался, что свободного времени у него нет, ведь «чтобы руководить городским хозяйством миллионного города необходимо круглосуточно держать руку на пульсе».