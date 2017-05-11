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11 мая 2017 г.

Зампредседателя Госстроя Башкирии: «Механизм страхования ответственности застройщика не работает»

Зампредседателя Госстроя Башкирии: «Механизм страхования ответственности застройщика не работает»

Заместитель председателя Госстроя РБ по строительству и архитектуре Егор Родин сегодня, отвечая на вопросы журналистов касаемо малоэтажного строительства  в Башкирии отметил, что страховка ответственности застройщика перед дольщиками не работает.

 - С 2014 года у нас реализуется механизм страхования ответственности застройщика, но как  показала практика, он не настолько надежен. Нам неизвестен ни один факт выплаты гражданам, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Дальше посмотрим,  как будет развиваться эта ситуация. Единственная  надежда, что компенсационный фонд о котором было заявлено на  уровне Федерации, будет работать в полную силу и исполнять все свои заявленные обязательства.

Его запуск ожидается к осени  2017 года. Застройщики будут отчислять один процент  от стоимости  объекта в компенсационный фонд, который  в последующем, при возникновении негативных обстоятельств будет завершать строительство либо компенсировать затраты дольщикам, рассказал Егор Родин.

Теги: Госстрой РБ, Егор Родин
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