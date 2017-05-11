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11 мая 2017 г.
В Башкирии отключили отопление, началась подготовка к следующему сезону
В Башкирии стартовала подготовка к отопительному сезону, сопровождаемая плановыми отключениями горячей воды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Рустэм Марданов.
К отопительному периоду 2017-2018 годов предстоит подготовить 98 млн квадратных метров жилых домов, более 1,5 тыс. котельных, 4 тыс. километров тепловых сетей, 14,3 тыс. километров водопроводов, 517 центральных тепловых пунктов.
Работы планируется завершить до 15 сентября.
Светлана Куликова
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