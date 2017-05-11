Первый замглавы Уфимского района рассказал, о судьбе крупных строек ЖК «Новобулгаково» и «Миловский парк

11 мая 2017 г.

На пресс-завтраке организованным «Коммерсантъ-Башкортостан» чиновники и застройщики рассказали журналистам, что сейчас происходит с самыми проблемными стройками в Уфимском районе – это ЖК «Миловский парк» и ЖК «Новобулгаково» и каким они видят выход из ситуации.

По словам первого заместителя главы администрации по инвестициям и градостроительной деятельности Артема Ковшова выход из ситуации, когда строительство по двум крупнейшим объектам фактически прекратилось, есть. Самое главное, что застройщиками обоих комплексов была подготовлена инженерная инфраструктура и теперь земля представляет интерес для инвесторов.

Напомним, редакция proural уже писала о том, что крупнейший проект по строительству доступного жилья в Уфимском районе фактически заморожен и сотни людей уже больше двух лет не могут въехать в собственное жилье.

-Инвестор достроит те дома, которые не успел вовремя застройщик при условии, что строительная компания компенсирует ему затраты в виде передачи земельных участков обеспеченных инженерными сетями. Сейчас у нас по Новобулгаково работа пошла. Там 6 крупных подрядчиков вышли и 15 проблемных домов с сорванными сроками сдачи в этом году будут сданы. По крайней мере, восемь из них точно. По семи домам пока еще идут переговоры с соинвесторами , -отметил Артем Ковшов. - По ЖК «Миловский парк» такая-же работа идет. Но, к сожалению, говорить о том, что уже точно кто-то подписал соглашение и готов прийти на площадку, вложить свои средства для завершения строительства и получить земельные участки с инженерными сетями, пока рано. Все на стадии переговоров. Мы планируем в течении мая и июня этот вопрос по первым самым проблемным кварталам 11,5 и 10-тому решить и только после этого дадим информацию. Сейчас пока говорить об этом рано.

По словам чиновника площадки, обеспечены сетями, поэтому говорить о банкротстве пока рано. Тот задел, который есть в компании, имущество и земельные участки в принципе позволяют в исправить проблемы. Другое дело, что произойдет это не сейчас и не сегодня и придется немного потерпеть.