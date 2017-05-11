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11 мая 2017 г.

Уфимцы пересядут на велосипеды

Уфимцы пересядут на велосипеды

Уфимцы пересядут с автомобилей на велосипеды. Таким образом, активные граждане решили поддержать всероссийскую акцию, которая проводится 19 мая. 

В последнее время велосипед становится все более популярным видом транспорта. Уфимцы отдают предпочтение двухколесным прогулкам. Итак, велосипед сегодня — это не только средство передвижения, но и стиль жизни.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте russia.bike2work.ru.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, транспорт, общество, спорт, ЗОЖ, благоустройство, велодорожки
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