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11 мая 2017 г.
Уфимцы пересядут на велосипеды
Уфимцы пересядут с автомобилей на велосипеды. Таким образом, активные граждане решили поддержать всероссийскую акцию, которая проводится 19 мая.
В последнее время велосипед становится все более популярным видом транспорта. Уфимцы отдают предпочтение двухколесным прогулкам. Итак, велосипед сегодня — это не только средство передвижения, но и стиль жизни.
Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте russia.bike2work.ru.
Светлана Куликова
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11 Май 2017 г.