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11 мая 2017 г.
В составе уфимского "Салавата" будет играть чешский нападающий
Контракт с 21-летним форвардом Домиником Кубаликом подписан до 2019 года.
В составе команды из родного города Пльзень дважды становился лучшим снайпером Экстралиги. Два сезона нападающий провёл в юниорской лиге Онтарио (CHL), а в 2013 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».
В 2015 году Кубалик стал капитаном молодёжной сборной Чехии на чемпионате мира. В сезоне-2016/17 хоккеист сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 очков.
Светлана Куликова
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