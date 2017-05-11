﻿
Главная / Общество /
11 мая 2017 г.

В составе уфимского "Салавата" будет играть чешский нападающий

В составе уфимского "Салавата" будет играть чешский нападающий

Контракт с 21-летним форвардом Домиником Кубаликом подписан до 2019 года.

В составе команды из родного города Пльзень дважды становился лучшим снайпером Экстралиги. Два сезона нападающий провёл в юниорской лиге Онтарио (CHL), а в 2013 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

В 2015 году Кубалик стал капитаном молодёжной сборной Чехии на чемпионате мира. В сезоне-2016/17 хоккеист сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 очков.

Светлана Куликова
Теги: КХЛ, Салават Юлаев, спорт, хоккей
40 Оценить новость:  0  0
Отправить
Первый замглавы Уфимского района рассказал, о судьбе крупных строек ЖК «Новобулгаково» и «Миловский парк
11 Май 2017 г.
Первый замглавы Уфимского района рассказал, о судьбе крупных строек ЖК «Новобулгаково» и «Миловский парк
Уфимцы пересядут на велосипеды
11 Май 2017 г.
Уфимцы пересядут на велосипеды
График отключения воды в Уфе на следующей неделе: полный список
11 Май 2017 г.
График отключения воды в Уфе на следующей неделе: полный список
В отношении уфимского инспектора-взяточника, задержанного 9 мая, возбуждено уголовное дело
11 Май 2017 г.
В отношении уфимского инспектора-взяточника, задержанного 9 мая, возбуждено уголовное дело
В Башкирии пройдут Дни республики Крым
11 Май 2017 г.
В Башкирии пройдут Дни республики Крым
В Башкирии экс-начальник налоговой инспекции осужден за крупное мошенничество
11 Май 2017 г.
В Башкирии экс-начальник налоговой инспекции осужден за крупное мошенничество
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]