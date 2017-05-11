В составе уфимского "Салавата" будет играть чешский нападающий

11 мая 2017 г.

Контракт с 21-летним форвардом Домиником Кубаликом подписан до 2019 года.

В составе команды из родного города Пльзень дважды становился лучшим снайпером Экстралиги. Два сезона нападающий провёл в юниорской лиге Онтарио (CHL), а в 2013 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

В 2015 году Кубалик стал капитаном молодёжной сборной Чехии на чемпионате мира. В сезоне-2016/17 хоккеист сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 очков.