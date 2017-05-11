График отключения воды в Уфе на следующей неделе: полный список

11 мая 2017 г.

«Уфаводоканал», «БашРТС» и «Уфимские инженерные сети» опубликовали графики отключения горячей воды на летний период. Отключения начнутся уже со следующей недели в нескольких районах:



Советский район:

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Бакалинская, 48, 50,50/1, 19/3, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66а, 66б, 66, 66/2, 68, 68/4, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 68/6, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 70/1, 70/2;

Менделеева, 145, 195/2, 193, 193/1, 195, 185, 187, 189, 151, 153, 155,171/4, 177/2, 177/3, 173/2а, 171/3, 150/5, 150/6, 150/7, 171, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1, 177/3;

Злобина, 2,26, 26/1, 44, 46/6, 32/1, 32/2, 34, 40, 40/1, 28, 42, 38/2, 1, 5/1, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 8, 5, 5/3, 7, 9, 11, 15;

Баргузинская, 6, 8, 19;

Обская, 13, 16/1, 20;

Губайдуллина, 3, 5, 11, 7, 19/1, 16/6, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 19/5, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 29, 27, 19/2;

Агиша, 12, 16, 16/1, 14, 18, 18/1, 10 10/1, 14/1, 16, 22, 22/1;

Акназарова, 18, 20, 24, 21, 17а, 25, 26, 27, 29, 24;

Красноводская, 3, 4.

Кировский район:

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Горбатова, 3, 3/2, 3/3, 5/1, 3/1, 7, 7/4, 7/5, 9, 9/1, 11/1, 7/3, 7/2, 11;

Менделеева, 138, 140, 140/3, 146/1, 138/1, 136/1, 136/2, 146/2, 136/1, 148/3, 150/2, 150/3, 152, 150/4, 150, 150/1, 148, 150/5, 140/1, 142, 128/1, 130;

Бакалинская, 64/1, 64/2, 64/3;

Губайдуллина, 17/3, 6;

Гафури, 4, 6, 40, 48, 50, 52;

Свердлова, 69, 47, 49, 53, 51, 53/1, 55, 57, 56, 60, 60/1, 62, 72, 72/1, 72/2;

Пушкина, 82, 52, 62, 54, 54/1, 56, 43, 45, 45/1, 45/2, 67;

Аксакова, 7, 53, 57, 57а, 59;

Коммунистическая, 22, 34а, 22а, 22/1,

Валиди, 1, 3, 5, 7, 9, 32, 33;

Гоголя, 36, 11;

Карла Маркса, 9/4, 5/1, 15/2, 25;

Театральная, 2;

Кирова, 34а, 34б, 34в;

Цюрупы, 27, 75, 77, 79;

Чернышевского 97, 100, 104/б;

Крупской, 6, 8.

- с 15 по 26 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Амантая, 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 9, 9/1, 8/1, 10/1, 12/3, 12/1, 12/2;

Ф. Гаскарова, 7, 9, 11;

Муксинова, 2/3;

Г.Амантая, 6/1, 7/1, 12, 3/1 - (д/с №63).

- 17 мая с 10:00 до 17:00 запланировано отключение холодной воды на Габдуллы Амантая, 2, 2/1, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8/1, 10/1, 7/1, 9, 9/1.

Ленинский район:

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Гафури, 11, 13, 13/1, 15, 17,19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/3, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 54, 101, 103, 105;

Пушкина, 33/2, 35/2, 35/3;

Коммунистическая, 19/1, 14, 16;

Свердлова, 56, 38;

Нуриманова, 1/1;

Султанова, 24;

Чернышевского, 5, 28, 25/1, 14/1, 105/1;

Достоевского, 29;

Красина, 13/2, 13, 13/1, 13/3, 15;

Гоголя, 70, 72, 59, 79, 63, 47, 53, 57;

Аксакова, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62;

Карла Маркса, 20, 49/1.

Калининский и Орджоникидзевский районы (Северный район тепловых сетей)

- 15 мая с 10:00 до 18:00 запланировано отключение холодной воды на Тухвата Янаби 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/3, 71;

- 16 мая с 10:00 до 18:00 запланировано отключение холодной и горячей воды по адресам:

Тухвата Янаби 57, 59, 59/1, 61, 63;

Ферина, 14, 16, 18;

Черниковская, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25;

Ивана Франко, 7, 8, 9, 10, 12;

Кольцевая, 130, 132, 134.

- 16 мая с 10:00 до 16:00 запланировано отключение холодной и горячей воды в пер. Шкаповский 4, 4а, 6, 8, 8/1;

- с 10:00 17 мая до 6:00 18 мая запланировано отключение холодной воды по адресам:

Зианчуринская, 2,4;

Моховая, 19;

Артема, 36.

- 18 мая с 10:00 до 18:00 запланировано отключение холодной воды по адресам:

Интернациональная, 85, 87, 91, 93, 95, 101, 103, 103/1;

Невского, 4.

- 18 мая с 10:00 до 17:00 запланировано отключение холодной воды на Бульваре Славы, 1а, 1в

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Орджоникидзе, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 32/1, 26, 26/1, 26/2, 34/36, 22;

Машиностроителей, 7, 9, 4, 4/1, 6, 10, 12, 13, 13/1, 15, 17, 14, 14/1, 19, 21, 21/1;

Интернациональная, 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1, 179/2, 179/3, 181/1, 181/2, 181/3, 185, 185/1, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 191, 193, 193/1, 193/2, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95/1, 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1, 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135, 139, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135;

Хакимова, 4, 6, 8, 3, 5;

Кольцевая, 191, 183, 185, 187, 189, 185/1, 195, 197, 199, 201/1, 201/2, 201/4, 203/1, 205, 205/1, 205/2, 207, 168, 198, 200, 202, 204,168/1, 170, 170/1, 170/2, 172, 174, 180, 172/1, 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 128, 162, 164, 164/1, 166, 166/1, 156;

Черниковская, 3/1, 5/1, 9, 9/1, 43, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 75/2, 75/3, 42, 44, 46, 48, 50, 50/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87, 89/1, 89/2, 52, 54, 56, 19/1, 19/2, 25/1, 14;

Первомайская, 21, 23, 26, 28, 28а, 30, 30а, 27, 29, 31, 33, 35, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 46/1, 48, 50, 50/1, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 49, 51, 53, 53а, 55, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/1, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 82, 84, 84/1, 84/2, 86, 79, 81, 81/1,83, 85, 87, 87/1, 89, 91, 93, 95, 88/1, 90, 90/1, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91, 93, 95;

Коммунаров, 51,52,58,60,62,59,59/1, 66, 66/2, 67, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 75, 3, 4, 6, 8, 10;

Свободы, 24, 15, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18;

Кремлевская, 31, 19;

Гончарова, 13, 14, 16;

40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 12а, 16;

Невского, 3, 5, 5/1, 7, 4, 6, 6/1, 8, 10, 9, 11;

Победы, 3/1, 6, 8, 10, 10а, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 12, 12/1;

Архитектурная, 2, 4, 10, 14;

Маяковского, 24, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16;

Шумавцова, 1, 11, 13, 21;

Нежинская, 37, 39;

Франко, 8, 12;

Вострецова, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1, 11;

Вологодская, 52,54,54/1,56,58, 77, 79, 79а, 81, 81/1, 81/2, 27/1, 27а, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 23,32, 32/1, 34, 38, 20, 20/1, 22/2, 24, 26, 28;

Хмельницкого, 67,68,69,70, 71,71/1,88,88/1, 49/1, 65, 52/1, 55/1, 57, 57/1, 56, 58, 60/1;

Ушакова, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1;

Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13;

Ульяновых, 20, 24, 26, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 90, 90/1;

Суворова, 55;

Борисоглебская, 33, 35, 37;

Пекинская, 22.

Октябрьский, Калининский и Орджоникидзевский районы (Центральный район тепловых сетей)

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам:

Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39, 8, 14, 25, 31, 33/2, 33/3, 60, 66б, 40, 44, 50, 52, 54а, 47, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 149/1, 149, 151, 153, 153/1, 37, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5;

Уфимское шоссе, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1;

проспект Октября, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 87/4, 170/1, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 105/5, 107/6, 109/1, 109/2, 111/3, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 117/2, 113, 115/1, 117, 117/1, 119/1, 121, 121/1, 123, 135, 128, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 130/2, 125, 127, 127/1, 127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1;

Чудинова, 2,4, 12, 14, 16, 1, 1/1, 1/4, 5, 7, 7/1, 10;

Бульвар Славы, 1, 3, 4, 1а, 1в, 5, 2/1, 2/2, 2/3, 14, 16, 18, 11, 15, 17;

Блюхера, 2, 2/1,4, 4/1, 6/1, 6/2, 6, 6/3, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 6/4, 14/1, 12, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 14, 16, 18, 6а, 6б, 8а, 10а, 12/2, 3/1, 3/10, 15, 17, 15/1, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 13, 25/1,27, 27/1, 27/2, 29, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50;

Кузнецова, 9, 5, 7;

Ладыгина, 17, 17/1, 19, 21, 23 7, 13/1, 15;

Львовская, 3;

Юлтыя, 3, 4, 4/1, 8, 10, 12, 9, 7;

Руставели, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27,27/1, 27/2, 27/3, 18, 20, 22/2, 5, 24, 26, 28, 28/1;

Кубанская, 1.

- 18 мая с 10:30 до 20:30 запланировано отключение холодной воды на Российской, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5.

Ленинский, Советский, Кировский и Октябрьский районы (Южный район тепловых сетей)

- с 15 по 21 мая запланировано отключение горячей воды по адресам: