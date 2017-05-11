В отношении уфимского инспектора-взяточника, задержанного 9 мая, возбуждено уголовное дело

11 мая 2017 г.

История с инспектором-взяточником, которого задержали в результате операции сотрудников собственной безопасности МВД Башкирии на «Округе Галле» 9 мая, получила свое продолжение.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РБ, в отношении 36-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по подозрению в мелком взяточничестве.

– Вечером 9 мая 2017 года инспектор ДПС, находясь на дежурстве на проспекте Октября в городе Уфе в районе остановки общественного транспорта «Округ Галле», остановил водителя, лишенного права управления транспортным средством и не составил протокол об административном нарушении за взятку в сумме 3 тысячи рублей. Водитель успел сообщить о случившемся в правоохранительные органы, после получения денег инспектор был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД по РБ. Оперативное мероприятие попало на кадры любительской съемки – сообщили версию следствия в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям взяткодателя. В МВД республики в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского.