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В отношении уфимского инспектора-взяточника, задержанного 9 мая, возбуждено уголовное дело
История с инспектором-взяточником, которого задержали в результате операции сотрудников собственной безопасности МВД Башкирии на «Округе Галле» 9 мая, получила свое продолжение.
По сообщению пресс-службы Следственного комитета РБ, в отношении 36-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по подозрению в мелком взяточничестве.
– Вечером 9 мая 2017 года инспектор ДПС, находясь на дежурстве на проспекте Октября в городе Уфе в районе остановки общественного транспорта «Округ Галле», остановил водителя, лишенного права управления транспортным средством и не составил протокол об административном нарушении за взятку в сумме 3 тысячи рублей. Водитель успел сообщить о случившемся в правоохранительные органы, после получения денег инспектор был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД по РБ. Оперативное мероприятие попало на кадры любительской съемки – сообщили версию следствия в пресс-службе Следственного комитета РБ.
Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям взяткодателя. В МВД республики в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского.
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