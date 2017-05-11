В Башкирии экс-начальник налоговой инспекции осужден за крупное мошенничество

11 мая 2017 г.

Советский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №32 по республике 55-летнюю Наталью Асееву к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Ее сообщники директор ООО «Риалекс-Ойл» Ирина Абросимова, директор ООО «Эгрегор» Ольга Слепец, учредитель ООО «Риалекс» Александр Колотилин и Динар Зинатуллин осуждены к условному лишению свободы на срок от 2 до 4 лет.

Их признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде было установлено, что с апреля 2009 по октябрь 2010 года подсудимые заключили между собственными предприятиями и созданными Зинатуллиным фирмами-однодневками фиктивные договоры поставки нефтепродуктов.

В дальнейшем, они представили в налоговые органы поддельные документы и заявления о возврате налога на добавленную стоимость в размере более 8 миллионов рублей, сообщает Пресс-служба прокуратуры РБ.

Будучи начальником межрайонной инспекции, Асеева обеспечила принятие положительного решения о возмещении указанной суммы по итогам камеральной проверки. Деньги, полученные из бюджета, сообщники распределили между собой.

Подсудимые частично признали вину в совершении преступления. На дом и земельный участок Асеевой в п.Нагаево, а также ее автомобиль «Mitsubishi Lancer» наложен арест.