В Башкирии появились аллея ветеранов и памятник труженикам тыла и детям войны

10 мая 2017 г.

Первый объект разместился в Туймазах, второй - в поселке Алексеевка Уфимского района.

В высадке 200 саженцев пирамидального тополя участвовали туймазинские сотрудники и ветераны отдела МВД. Памятник появился в рамках программы поддержки местных инициатив.