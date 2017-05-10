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10 мая 2017 г.
В Башкирии появились аллея ветеранов и памятник труженикам тыла и детям войны
Первый объект разместился в Туймазах, второй - в поселке Алексеевка Уфимского района.
В высадке 200 саженцев пирамидального тополя участвовали туймазинские сотрудники и ветераны отдела МВД. Памятник появился в рамках программы поддержки местных инициатив.
Светлана Куликова
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