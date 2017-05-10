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10 мая 2017 г.

Несите ваши вещи: в Уфе заработал банк по приему одежды и обуви

Несите ваши вещи: в Уфе заработал банк по приему одежды и обуви

В Уфе появился ещё один пункт сбора вещей для нуждающихся. Он расположился в отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района города.

Помимо одежды и обуви, в дар принимаются учебная детская литература, пособия и тетради.

"Банк вещей" находится по адресу улица Гафури, 103. Время  работы с 08.30 до 17.30. Телефон для справок: 250-77-00.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, вещи даром, пункт приема вещей, банк вещей, благотвори, благотворительность, помощь, общество, семья, дети
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