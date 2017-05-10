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10 мая 2017 г.
Несите ваши вещи: в Уфе заработал банк по приему одежды и обуви
В Уфе появился ещё один пункт сбора вещей для нуждающихся. Он расположился в отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района города.
Помимо одежды и обуви, в дар принимаются учебная детская литература, пособия и тетради.
"Банк вещей" находится по адресу улица Гафури, 103. Время работы с 08.30 до 17.30. Телефон для справок: 250-77-00.
Светлана Куликова
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