Несите ваши вещи: в Уфе заработал банк по приему одежды и обуви

10 мая 2017 г.

В Уфе появился ещё один пункт сбора вещей для нуждающихся. Он расположился в отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района города.

Помимо одежды и обуви, в дар принимаются учебная детская литература, пособия и тетради.

"Банк вещей" находится по адресу улица Гафури, 103. Время работы с 08.30 до 17.30. Телефон для справок: 250-77-00.