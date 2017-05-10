В Башкирии появится пансионат для пожилых

10 мая 2017 г.

В деревне Ирсаево Мишкинского района Башкирии построят пансионат для пожилых. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства.

Концессионное соглашение сроком 25 лет было подписано в начале мая. Объем инвестиций составит не менее 5 млн. рублей.

Пансионат на 25 койко-мест обеспечит работой 15 человек. 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.