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10 мая 2017 г.

Не словом, а делом: уфимцы отжались 26 298 раз

Не словом, а делом: уфимцы отжались 26 298 раз

В столице Башкортостана 9 мая  прошла спортивно-патриотическая акция, демонстрирующая силу и выносливость.

Участники коллективно выполнили 26 тыс. 298 отжиманий – по числу дней, прошедших со Дня Победы 9 мая 1945 года. В акции приняли участие жители Демского района Уфы.

 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, спорт, память, 9 Мая, отжимания, акции
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