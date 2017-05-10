Не словом, а делом: уфимцы отжались 26 298 раз

10 мая 2017 г.

В столице Башкортостана 9 мая прошла спортивно-патриотическая акция, демонстрирующая силу и выносливость.

Участники коллективно выполнили 26 тыс. 298 отжиманий – по числу дней, прошедших со Дня Победы 9 мая 1945 года. В акции приняли участие жители Демского района Уфы.