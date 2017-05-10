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10 мая 2017 г.

За попытку подкупить полицейского в Башкирии на один миллион рублей оштрафовали фирму

За попытку подкупить полицейского в Башкирии на один миллион рублей оштрафовали фирму

В декабре 2016 года полицейские выявили факт незаконного приема металлолома, за что ООО «Башчермет» грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Представитель организации предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение – металлические столбы для забора. Таким образом, он рассчитывал получить покровительство правоохранительных органов и продолжить осуществлять незаконную деятельность, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Также мужчина просил возбудить административное дело в отношении сотрудника фирмы, а не самой компании. Полицейский сообщил об этом руководству.

По результатам рассмотрения административного дела суд назначил организации штраф в размере 1 миллиона рублей.

Теги: коррупционное правонарушение, попытка подкупить полицейского, штраф
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