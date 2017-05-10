Запущена «Горячая линия» Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре

10 мая 2017 г.

Госкомитетом по строительству и архитектуре республики запущена горячая линия для ответов на вопросы обманутых дольщиков, и для застройщиков по завершению проблемных объектов.

Ежедневно Государственный комитет Башкирии по строительству и архитектуре проводит большую информационно-консультативную работу с населением, отвечая на актуальные вопросы граждан, касающихся долевого строительства. Если обратиться к статистике, сейчас в республике имеется около 24 строительных объектов с общим числом граждан в 3,5 тысяч человек.

Основная масса жалоб от жителей республики поступает по той причине, что застройщиками допущены срывы сроков по объектам строительства. Поскольку Госстрой республики ведет Реестр обманутых дольщиков, то на сегодняшний день в Госкомитет уже поступило более 900 заявлений граждан о включении в этот Реестр.

Как сообщает Госстрой республики, решение проблемы обманутых дольщиков, также недопущения их появления в будущем требует более тесного взаимодействия всех органов исполнительной власти с гражданами и застройщиками. Желаемого результата можно достичь благодаря совместным усилиям, и одновременно проводя разъяснительную работу с обманутыми дольщиками и будущими покупателями жилых квартир и домов.

В связи с этим Госкомитетом по строительству и архитектуре запущена горячая линия для ответов на вопросы граждан, пострадавших от недоброжелательных застройщиков, и для застройщиков (инвесторов) для завершения проблемных объектов.

Телефон «Горячей линии» Госкомитета РБ по строительству и архитектуре:

+7 (347) 218-08-81

Звонки принимаются по средам

График работы «Горячей линии» : с 09.00 до 20.00,

обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.