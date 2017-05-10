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10 мая 2017 г.

В Уфе рассказали, как старшеклассники будут сдавать ЕГЭ в этом году

В Уфе рассказали, как старшеклассники будут сдавать ЕГЭ в этом году

На оперативном совещании у главы Администрации Уфы начальник Управления образования Администрации городского округа город Уфа Елена Робертовна Хаффазова рассказала все подробности ЕГЭ 2017 в Башкирии.

Одним из новшеств ЕГЭ 2017 года стало определение конкретных сроков сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет. Теперь они могут участвовать в экзамене в досрочный период - в марте и апреле, или в дополнительные сроки основного периода - после 20 июня.

Кроме того, выпускников прошлых лет распределили в отдельные пункты проведения экзаменов, что позволит исключить их общение с выпускниками текущего года. Чиновники уверяют, что это позволит  сдавать ЕГЭ комфортнее и объективнее.

Одно из самых главных новшеств – это печать экзаменационных заданий прямо в аудиториях перед началом тестов, а также  сканирования экзаменационных работ сразу после их сдачи. В виде эксперимента эта технология будет применяться в семи школах Башкирии.

В текущем году на базе школ в Уфе будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ. Во всех точках, где будут сдавать экзамены будут установлены переносные металлоискатели, глушилки мобильной связи и  видеокамеры.

Всего по Уфе в этом году экзамен ЕГЭ сдают 4862 выпускника.

Теги: ЕГЭ 2017, подготовка к ЕГЭ, новшества ЕГЭ в этом году
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