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Уровень рек на 10 мая: полный список
Согласно данным геоинформационной системы «Паводок 2.0» разработанной Государственным комитетом РБ по чрезвычайным ситуациям совместно с техническими партнёрами уровень рек в Башкирии на сегодняшний день продолжает снижаться.
За сутки самый большой подъем воды зафиксирован в селе Чулпан, там река Юрюзань поднялась на 12 см, и ее уровень составил 251 см.
Река Белая в селе Андреевка увеличилась на 2 см, но ее уровень остается по-прежнему высоким 613 см.
Также зафиксировано падение уровня воды на 13 см в поселке Бочкарево реки Дема. Сейчас ее уровень составляет 501 см.
Также уровень воды в реке Белая в Уфе упал на 47 см, и ее уровень составил 608 см.
Снижение уровня воды зафиксировано в поселке Глуховский реки Сим, ее уровень упал на 41 см, и сейчас составляет 498 см.
Максимальное снижение паводка наблюдается в селе Охлебинино, река Белая снизилась на 86 см и сейчас ее уровень составляет 657 см.
Андреевка (613 см, +2 см)
Водный объект: Белая
Бочкарево (501 см, -13 см)
Водный объект: Дема
Ляховский (9 см, -3 см)
Водный объект: Уршак
Новоюмраново (256 см, -3 см)
Водный объект: Чермасан
г.Уфа (608 см, -47 см)
Водный объект: Белая
г.Бирск (721 см, +2 см)
Водный объект: Белая
с.Метели (274 см, -6 см)
Водный объект: Ай
Туймазы (128 см, -4 см)
Водный объект: Усень
Арский Камень,д/о (215 см, -13 см)
Водный объект: Белая
с.Охлебинино (657 см, -86 см)
Водный объект: Белая
пос.Глуховский (498 см, -41 см)
Водный объект: Сим
с.Новосеитово (185 см, -8 см)
Водный объект: Нугуш
с.Верхний Суян (454 см, -38 см)
Водный объект: Уфа
г.Стерлитамак (228 см, +0 см)
Водный объект: Белая
с.Красная Горка (447 см, -21 см)
Водный объект: Уфа
Субхангулово (254 см, -16 см)
Водный объект: Белая
Азово (238 см, -1 см)
Водный объект: Инзер
Шакша (506 см, -62 см)
Водный объект: Уфа
Чулпан (251 см, +12 см)
Водный объект: Юрюзань
Мраково (53 см, -3 см)
Водный объект: Б. Ик
Новофедоровка (103 см, -4 см)
Водный объект: Ашкадар
Отрадовка (254 см, +0 см)
Водный объект: Стерля
Самарское (null см, +null см)
Водный объект: Таналык
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9 Май 2017 г.