Уровень рек на 10 мая: полный список

10 мая 2017 г.

Согласно данным геоинформационной системы «Паводок 2.0» разработанной Государственным комитетом РБ по чрезвычайным ситуациям совместно с техническими партнёрами уровень рек в Башкирии на сегодняшний день продолжает снижаться.

За сутки самый большой подъем воды зафиксирован в селе Чулпан, там река Юрюзань поднялась на 12 см, и ее уровень составил 251 см.

Река Белая в селе Андреевка увеличилась на 2 см, но ее уровень остается по-прежнему высоким 613 см.

Также зафиксировано падение уровня воды на 13 см в поселке Бочкарево реки Дема. Сейчас ее уровень составляет 501 см.

Также уровень воды в реке Белая в Уфе упал на 47 см, и ее уровень составил 608 см.

Снижение уровня воды зафиксировано в поселке Глуховский реки Сим, ее уровень упал на 41 см, и сейчас составляет 498 см.

Максимальное снижение паводка наблюдается в селе Охлебинино, река Белая снизилась на 86 см и сейчас ее уровень составляет 657 см.

Андреевка (613 см, +2 см)

Водный объект: Белая

Бочкарево (501 см, -13 см)

Водный объект: Дема

Ляховский (9 см, -3 см)

Водный объект: Уршак

Новоюмраново (256 см, -3 см)

Водный объект: Чермасан

г.Уфа (608 см, -47 см)

Водный объект: Белая

г.Бирск (721 см, +2 см)

Водный объект: Белая

с.Метели (274 см, -6 см)

Водный объект: Ай

Туймазы (128 см, -4 см)

Водный объект: Усень

Арский Камень,д/о (215 см, -13 см)

Водный объект: Белая

с.Охлебинино (657 см, -86 см)

Водный объект: Белая

пос.Глуховский (498 см, -41 см)

Водный объект: Сим

с.Новосеитово (185 см, -8 см)

Водный объект: Нугуш

с.Верхний Суян (454 см, -38 см)

Водный объект: Уфа

г.Стерлитамак (228 см, +0 см)

Водный объект: Белая

с.Красная Горка (447 см, -21 см)

Водный объект: Уфа

Субхангулово (254 см, -16 см)

Водный объект: Белая

Азово (238 см, -1 см)

Водный объект: Инзер

Шакша (506 см, -62 см)

Водный объект: Уфа

Чулпан (251 см, +12 см)

Водный объект: Юрюзань

Мраково (53 см, -3 см)

Водный объект: Б. Ик

Новофедоровка (103 см, -4 см)

Водный объект: Ашкадар

Отрадовка (254 см, +0 см)

Водный объект: Стерля

Самарское (null см, +null см)

Водный объект: Таналык