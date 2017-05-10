В Уфу на форум приедут лучшие неврологи России и зарубежья

10 мая 2017 г.

В Уфе с 11 по 13 мая пройдет IV Межрегиональный неврологический форум с международным участием. На мероприятие приглашены врачи Приволжского и Уральского федеральных округов. Ежегодно участниками становятся специалисты зарубежных неврологических центров (Германия, Швейцария, Израиль, Норвегия, Словения).

Ожидаемое количество участников – 1500 посещений. В программе – 29 пленарных выступлений, три мастер‐класса, три школы для пациентов, секция «Эпилептология», выставка специализированных лекарственных средств и медицинского оборудования.

Форум затронет такие разделы, как: нейрореабилитология, паркинсонология, эпилептология, когнитивные нарушения, головокружение и расстройства равновесия, ангионеврология, вертеброневрология, нейрогенетика, сомнология, нейрохирургия, демиелинизирующие заболевания, нервно‐мышечные заболевания (миастения), нейроурология, функциональная диагностика, психоневрология, детская неврология, цефалгология, болезни двигательного нейрона.

Форум на постоянной основе проводиться с 2014 года и за короткий промежуток времени приобрел статус главного неврологического мероприятия в Республике Башкортостан. Об этом свидетельствует стабильно и неуклонно возрастающий интерес со стороны врачей и пациентов. Так, в прошлом году за три дня зафиксировано более 1200 посещений, а общее число зарегистрированных участников форума составило 797 человек.