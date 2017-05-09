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9 мая 2017 г.

Основатель проекта «Моя жизнь после детского дома» просит помощи у уфимцев

Основатель проекта «Моя жизнь после детского дома» просит помощи у уфимцев

Основатель проекта «Моя жизнь после детского дома», приехавший в Башкирию в апреле для помощи одинокому инвалиду из Белорецкой области, сам оказался в сложной ситуации.

Из квартиры в Уфе, которую снимал Максим Данилов, молодого человека попросили съехать сразу же, как у него закончились деньги, а улететь в Москву на съемки телепрограммы «Мужское/Женское» он должен 11 мая.

Сейчас Максиму Данилову некуда идти, поэтому он обращается к уфимцам с просьбой о помощи.

- Сегодня я ночевал на улице, пришлось съехать с квартиры, а мне нужно быть в Уфе еще до 11 числа...Возможно, кто-то откликнется и сможет приютить на пару дней, я обязательно поблагодарю на съемках на Первом канале, - говорит Максим.

Редакция proural указывает телефон для связи с Максимом 8-911-163-64-39.

Теги: Максим Данилов, просьба о помощи, благотворительность
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