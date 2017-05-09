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9 мая 2017 г.

Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню

Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню

Глава Башкирии Рустэм Хамитов  возложил венок из еловых ветвей, украшенный цветами, к  памятнику героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.  

После того, как завершился гимн России и Башкирии участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Также Рустэм Хамитов возложил цветы к могиле дважды героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

После возложения венков  Хамитов пообщался с жителями города и ветеранами, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Светлана Куликова, фото Рустам Имамов
Теги: Глава Башкирии, Рустэм Хамитов, 9 Мая, День победы, память
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