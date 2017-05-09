Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню

9 мая 2017 г.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов возложил венок из еловых ветвей, украшенный цветами, к памятнику героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

После того, как завершился гимн России и Башкирии участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Также Рустэм Хамитов возложил цветы к могиле дважды героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

После возложения венков Хамитов пообщался с жителями города и ветеранами, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.