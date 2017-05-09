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9 мая 2017 г.

Жители трех районов Уфы на два дня останутся без воды

Жители трех районов Уфы на два дня останутся без воды

Жители трех районов Уфы на два дня останутся без холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами. Отключение воды начнется в среду вечером.

Пресс-служба города  уточняет, что воды не будет в Калининском, Кировском и Орджоникидзевском районах.

В частности, 10 мая  с 10 до 14 часов  подача воды прекратится в дома по  ул. Транспортная, 48, и 48/1.

11 мая  с 10 до 20 часов без воды придется посидеть жителям домов, расположенных по  ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127, 127/1, 144, 146, 148, 150, 152; ул. Мингажева, 87; ул. Пархоменко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32.

11 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Юбилейная, 1/2, 2/1, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 7/2, 8; ул. Грибоедова, 2, 2/1, 2-лит «К», 4; ул. Ульяновых, 69/2, 71а, 73, 75.

С 10.00 11 мая до 04.00 12 мая без холодной и горячей воды  останутся жители домов ул. Нежинская, 26, 28; ул. Ульяновых, 24; ул. Шумавцова, 1; ул. Спартака, 13, 14.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, отключение воды
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