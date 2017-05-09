Жители трех районов Уфы на два дня останутся без воды

9 мая 2017 г.

Жители трех районов Уфы на два дня останутся без холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами. Отключение воды начнется в среду вечером.

Пресс-служба города уточняет, что воды не будет в Калининском, Кировском и Орджоникидзевском районах.

В частности, 10 мая с 10 до 14 часов подача воды прекратится в дома по ул. Транспортная, 48, и 48/1.

11 мая с 10 до 20 часов без воды придется посидеть жителям домов, расположенных по ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127, 127/1, 144, 146, 148, 150, 152; ул. Мингажева, 87; ул. Пархоменко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32.

11 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Юбилейная, 1/2, 2/1, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 7/2, 8; ул. Грибоедова, 2, 2/1, 2-лит «К», 4; ул. Ульяновых, 69/2, 71а, 73, 75.

С 10.00 11 мая до 04.00 12 мая без холодной и горячей воды останутся жители домов ул. Нежинская, 26, 28; ул. Ульяновых, 24; ул. Шумавцова, 1; ул. Спартака, 13, 14.