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9 мая 2017 г.

В Башкирии Ирек Ялалов поздравил уфимцев и гостей столицы республики с Днем Победы

В Башкирии Ирек Ялалов поздравил уфимцев и гостей столицы республики с Днем Победы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, уфимцев и гостей столицы республики с Днём Победы.

В Поздравлении, в частности говорится: 

" Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уфимцы и гости столицы Республики Башкортостан!

От всей души поздравляю вас замечательным праздником – 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для нас, жителей города Уфы, этот праздник наполнен особым смыслом. Наш город находился далеко от линии фронта, в глубоком тылу. Но можно с уверенностью сказать, что Уфа в те годы являлась прифронтовым опорным городом в полном смысле этого слова. На заводах и фабриках, организациях и учреждениях Уфы ковалась победа.

Здесь формировались воинские части, покрывшие себя неувядаемой славой. Знаменитые башкирские конники начали свой боевой путь именно отсюда, с уфимских улиц и площадей. В Уфе размещались эвакуированные с запада страны предприятия, учреждения и организации, сорванные с родных мест мирные жители. Каждый горожанин знал, что от него зависит будущее страны, любимого города, семьи.

Память о тех славных годах свято хранится в сердцах уфимцев. С каждым годом живых свидетелей той страшной войны остается все меньше и меньше. И наша задача и священный долг – помнить о павших и создавать все условия для того, чтобы обеспечить спокойную и благополучную старость ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, их родным и близким, всем горожанам, гостям нашего города доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и любви!"

Алина Нураева
Теги: мэр Уфы, Ирек Ялалов, 9 мая, день победы, поздравления, ветераны
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