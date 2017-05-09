Житель Башкирии придумал мобильное приложение по благоустройству города

9 мая 2017 г.

Скоро за чистотой города сможет следить каждый житель республики. В Стерлитамаке молодой предприниматель планирует запустить старт-ап по очистке города от несанкционированной рекламы. Запускается он для привлечения граждан к социальному проекту чистые города.

Владимир Примак с 2015 года запустил проект по защите города от несанкционированной рекламы и поддержке его общего имиджа. Старт-ап представляет собой мобильное приложение, привлекающее граждан к социальному проекту чистые города. В него можно загрузить фото загрязнённой поверхности и фото с очищенной поверхностью. За загруженные фотографии будут даваться баллы, которые можно будет потратить на приобретение продукции или получения скидки у партнеров проекта.

- К примеру, на столбах расклеена несанкционированная реклама, выписки. Житель видит, что это загрязняет город и портит его общий облик. В этом случае он открывает мобильное приложение, сначала фотографирует это объявление, потом очищает столб, и опять делает фото. После этого снимки отправляется на обработку в приложении и начисляются баллы за то, что он принял участие в благоустройстве города. Эти баллы он сможет потратить на покупки разных услуг или продукции у организаций-партнеров проекта. Например, на полученные очки поесть в Бургер Кинг или KFC, - отмечает Владимир.

С 2016 года молодой предприниматель начал разрабатывать свой проект, сотрудничая с колл-центром Стерлитамака.

- Мы работаем с Всероссийским кол-центром, который в автоматическом режиме ставит нарушителей на автодозвон. После этого каждые 30 секунд следует звонок нарушителю, который сообщает, что «Вы нарушили правила благоустройства города, - рассказывает борец за чистоту.

В конце прошлого года возникла идея подключить не только муниципальные службы, отвечающие за чистоту города, но и самих жителей. Была создана группа в социальных сетях, привлекались другие организации для сотрудничества в проекте. Но, по словам Владимира, такая работа идет тяжело.

Для запуска проекта молодой бизнесмен ищет новых инвесторов, тесно взаимодействует с Федеральной программой «Ты – предприниматель» при поддержке Министерства по молодежной политике республики, с филиалом БашГУ в Стерлитамаке по финансированию IT-проектов.

Стоит отметить, что его проект уже был отмечен на российском уровне на прошедшей конференции «Дизайн, интернет, бизнес - технологии молодости России» в инновационном центре «Сколково» в Москве. На сегодняшний день старт-ап пока только презентован и находится в разработке. Уже ведутся переговоры с организациями-партнерами проекта. В итоге ребята планируют подключить федеральные сети по продуктам питания, и развивать старт-ап в других городах России.