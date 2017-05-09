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Рустэм Хамитов поздравил ветеранов Башкирии с Днём Победы
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.
В поздравлении говорится:
« Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая в истории нашей страны – священная дата. Это праздник воинской славы, доблести и мужества, стойкости и патриотизма нашего народа.
В эти дни самые тёплые и искренние слова глубокой признательности адресованы вам, дорогие ветераны. Вы отстояли свободу Родины, освободили мир от фашизма, восстановили разрушенное хозяйство, добросовестно трудились в мирные дни, вдохновили детей, внуков и правнуков на новые свершения.
В нашей исторической памяти на века будут сохранены имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Долгих вам лет жизни и мирного неба! С Днём Победы!»
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