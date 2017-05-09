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9 мая 2017 г.

Рустэм Хамитов поздравил ветеранов Башкирии с Днём Победы

Рустэм Хамитов поздравил ветеранов Башкирии с Днём Победы

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

В поздравлении говорится:

« Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая в истории нашей страны – священная дата. Это праздник воинской славы, доблести и мужества, стойкости и патриотизма нашего народа.

В эти дни самые тёплые и искренние слова глубокой признательности адресованы вам, дорогие ветераны. Вы отстояли свободу Родины, освободили мир от фашизма, восстановили разрушенное хозяйство, добросовестно трудились в мирные дни, вдохновили детей, внуков и правнуков на новые свершения.

В нашей исторической памяти на века будут сохранены имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество.

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Долгих вам лет жизни и мирного неба! С Днём Победы!»

Алина Нураева
Теги: день победы, поздравления, глава рб, ветераны, 9 мая
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