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8 мая 2017 г.

В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков

В Уфе пройдет первый в этом году фестиваль водных фонариков

12 и 13 мая 2017 года в Уфе, в парке культуры и отдыха «Первомайский», пройдет Фестиваль водных фонариков. Запустить фонарики по водной глади пруда, загадав самое заветное желание, приглашаются все горожане и гости города.

На фестивале будут представлены два типа водных фонариков. Их назначение, согласно древним восточным легендам, отличается, но существенно дополняет друг друга. Водный фонарик-лотос исполнит романтические мечты, а фонарик-куб – материальные.

Идейными вдохновителями проведения подобных фестивалей в России являются жители Санкт-Петербурга, где четыре года назад Фестиваль водных фонариков прошел впервые. В этом году запускать фонарики будут уже более чем в ста городах. В столице Башкортостана фестиваль проводится второй год активными жителями северной части города на пруду парка «Первомайский».

Для участников и гостей фестиваля в парке также будет играть живая музыка – выступят виртуозы скрипки и саксофона.

Начало – в 21.00 часов.

Теги: фестиваль водных фонариков в Уфе
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