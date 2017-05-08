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8 мая 2017 г.

Погода в Башкирии на 9 мая

Погода в Башкирии на 9 мая

Синоптики говорят, что на самый главный праздник Россия погода нас порадует и будет тепло.

Обширный циклон над севером России  обеспечивает проникновение холодных арктических воздушных масс на Урал и Европейскую часть России. Поэтому в выходные дни  сохранится холодная погода с ночными заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3,  днем не выше +7,+13°. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью местами со снегом.

Более благоприятной ожидается погода в начале следующей недели. 8 мая осадки пройдут местами, температура воздуха повысится днем до 10-15° тепла.

9 мая, в День Победы , ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +2,+7°, днем до 15-21° тепла. В теплом секторе циклона в отдельных районах республики  будут наблюдаться кратковременные дожди, возможны грозы.

 

Теги: погода на 9 мая в Башкирии, погода в Уфе на 9 мая.
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